Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
গফরগাঁওয়ে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার দত্তের বাজার এলাকায় শিলা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে পাগলা থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লাশটি গত শনিবার থেকে দত্তেরবাজার ইউনিয়নের ফটোয়ার টেক গ্রামে শিলা নদীতে ভাসছিল। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। তবে দীর্ঘ সময় লাশটি উদ্ধার করা হয়নি। আজ রোববার (১২ জুলাই) পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা গোলাম মোস্তফা বলেন, দুই দিন ধরে লাশটি নদীতে ভাসছে। পুলিশকে জানালেও উদ্ধার করতে আসেনি। আজ লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, নদীতে লাশ ভেসে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পচাগলা লাশটি ১৪-১৫ দিন আগের। লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে ময়মনসিংহে পিবিআইয়ের বিশেষ টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

বিষয়:

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