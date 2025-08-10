এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এ বছর ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি। আজ রোববার শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার পুনর্নিরীক্ষণে আবেদন পড়েছে ৩৮ হজার ৪৩৭টি। আবেদনকারী ছিল ১৩ হাজার ২৬৪ জন। এর মধ্যে ২৭৬ জন শিক্ষার্থীর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী এবং জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি।
এ প্রসঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যান ইউনুস আলী সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার আবেদন পড়েছে প্রায় ১৬ হাজার বেশি। গত বছর আবেদন পড়েছিল প্রায় ২২ হাজার। সে অনুযায়ী পুনর্নিরীক্ষণের ফলে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। যদিও তারা দক্ষ পরীক্ষক নিয়োগ দিয়ে খাতা নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই প্রকাশিত এসএসসির ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ১১৪ শিক্ষার্থী।
এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এ বছর ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি। আজ রোববার শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার পুনর্নিরীক্ষণে আবেদন পড়েছে ৩৮ হজার ৪৩৭টি। আবেদনকারী ছিল ১৩ হাজার ২৬৪ জন। এর মধ্যে ২৭৬ জন শিক্ষার্থীর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী এবং জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি।
এ প্রসঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যান ইউনুস আলী সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার আবেদন পড়েছে প্রায় ১৬ হাজার বেশি। গত বছর আবেদন পড়েছিল প্রায় ২২ হাজার। সে অনুযায়ী পুনর্নিরীক্ষণের ফলে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। যদিও তারা দক্ষ পরীক্ষক নিয়োগ দিয়ে খাতা নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই প্রকাশিত এসএসসির ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ১১৪ শিক্ষার্থী।
লক্ষ্মীপুরে তুলে নিয়ে এক যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় চারজনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে নির্যাতিত ওই নারী বাদী হয়ে সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এই মামলা করেন।৬ মিনিট আগে
রাজধানী ঢাকার সড়কগুলোর ৭৫ শতাংশ জায়গাই দখল করে রাখে ব্যক্তিগত। অথচ, এই পরিমাণ গাড়ি মোট যাত্রীর ১১ শতাংশ বহন করে মাত্র। আজ রোববার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ‘সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনা সংস্কারে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের রূপরেখা: সরকারের কাছে প্রত্যাশা’—শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।১২ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও ১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শাহজাহান সিরাজকে (৫২) ঢাকার আফতাবনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র্যাবের যৌথ দল। পুলিশ জানায়, মদনপুরা ইউনিয়নের চন্দ্রপাড়া গ্রামের চৌমোহনী এলাকার মো. মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে শাহজাহান সিরাজের...২৭ মিনিট আগে
রংপুরের বদরগঞ্জ ওয়ারেছিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় তিন দফায় অফিস সহকারী ও ল্যাব সহকারীসহ ৬টি পদে ছয়জনকে নিয়োগ দিয়ে ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ও সভাপতির বিরুদ্ধে।১ ঘণ্টা আগে