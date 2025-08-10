Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। ছবি: ফাইল ছবি
বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। ছবি: ফাইল ছবি

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এ বছর ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি। আজ রোববার শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার পুনর্নিরীক্ষণে আবেদন পড়েছে ৩৮ হজার ৪৩৭টি। আবেদনকারী ছিল ১৩ হাজার ২৬৪ জন। এর মধ্যে ২৭৬ জন শিক্ষার্থীর গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন পরীক্ষার্থী এবং জিপিএ-৫ বেড়েছে ২৬টি।

এ প্রসঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যান ইউনুস আলী সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার আবেদন পড়েছে প্রায় ১৬ হাজার বেশি। গত বছর আবেদন পড়েছিল প্রায় ২২ হাজার। সে অনুযায়ী পুনর্নিরীক্ষণের ফলে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। যদিও তারা দক্ষ পরীক্ষক নিয়োগ দিয়ে খাতা নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই প্রকাশিত এসএসসির ফলাফলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ১১৪ শিক্ষার্থী।

বিষয়:

বরিশাল জেলাশিক্ষাবোর্ডবরিশাল বিভাগএসএসসিপরীক্ষার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

তুলে নিয়ে যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, একজন গ্রেপ্তার

তুলে নিয়ে যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, একজন গ্রেপ্তার

ঢাকার সড়কে ১১% যাত্রী বহন করেও ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে ৭৫% জায়গা

ঢাকার সড়কে ১১% যাত্রী বহন করেও ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে ৭৫% জায়গা

১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাউফলের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার

১৮ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাউফলের যুবলীগ নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল: বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৬ জন