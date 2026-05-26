বরগুনা

চাকা ফেটে সেতুতে ধাক্কা দিল পিকআপ ভ্যান, চালকের সহকারী নিহত

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া পিকআপ ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনায় একটি পিকআপ ভ্যানের চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি একটি সেতুতে সঙ্গে ধাক্কা দিয়েছে। এতে পিকআপ ভ্যানটির চালকের সহাকারী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন চালক। পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের চুনাখালী ব্রিজ এলাকায় আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. আজাদ মোল্লা (২৭)। তিনি টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার ফুলকি গ্রামের আউয়ুব মোল্লার ছেলে। আহত চালকের নাম মেহেদী (২৮)। তিনি টাঙ্গাইলের সফিপুর উপজেলার বেথুয়া গ্রামের আব্বাস মিয়ার ছেলে। মেহেদীকে বরগুনার আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র বলেছে, আসবাববাহী পিকআপ ভ্যানটি বরগুনার আমতলী যাচ্ছিল। পথে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের চুনাখালী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পিকআপ ভ্যানটির বাম পাশের চাকা ফেটে যায়। এতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে চালক ও তাঁর সহকারী আটকা পড়েন। পরে স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন গাড়ির দরজা কেটে তাঁদের উদ্ধার করেন। তবে ঘটনাস্থলেই চালকের সহকারী আজাদ মোল্লা নিহত হন। গুরুতর আহত চালক মেহেদীকে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. নাজমুল হোসেন বলেন, আজাদকে হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মারা গেছেন। আহত মেহেদীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদাৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহ থানায় আনা হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পৌঁছালে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

