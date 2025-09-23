Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরগুনা

বিল বেশি আসায় পল্লী বিদ্যুৎকর্মীকে শিকলে বেঁধে রাখলেন নারী গ্রাহক

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনা থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিদ্যুতের বিল বেশি আসায় ক্ষিপ্ত এক নারী গ্রাহক পল্লী বিদ্যুতের এক কর্মীকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে হুমকি-ধমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগী কর্মীকে উদ্ধারসহ অভিযুক্ত নারীকে আটক করে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে বরগুনা সদর উপজেলার ৫ নম্বর আয়লা-পাতাকাটা ইউনিয়নের পাকুরগাছিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী কর্মী বরগুনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পিসিএম (পিয়ন কাম মেসেঞ্জার) দাস শিব রতন (৫৫)।

অভিযুক্ত নারীর নাম সিমা আক্তার। তিনি ওই এলাকার সোবাহান মাস্টারের মেয়ে।

পুলিশ ও পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সূত্রে জানা গেছে, গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুতের বিল পৌঁছে দিতে আজ সকাল ৯টার দিকে পাকুরগাছিয়ায় যান শিব রতন। এ সময় বিদ্যুতের মিটারে গত মাসে ১০০ ইউনিটের বেশি বিল আসার অভিযোগ তুলে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সিমা আক্তার। একপর্যায়ে শিব রতনকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে মারধরের হুমকি দিতে থাকেন তিনি। খবর পেয়ে পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তারা বিষয়টি থানায় জানালে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে শিকলবন্দী শিব রতনকে উদ্ধার করে। সিমা আক্তারকেও আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসেন বলেন, শিব রতনকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সিমা আক্তারকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সিমা আক্তারের বিরুদ্ধে আগেও চারটি মামলা চলমান রয়েছে। এখন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

বরগুনাপুলিশঅভিযোগবিদ্যুৎ বিলবরিশাল বিভাগনারীজেলার খবরহুমকি
