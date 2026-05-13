Ajker Patrika
বাগেরহাট

সুন্দরবনে দস্যুদের সঙ্গে বনকর্মীদের গুলিবিনিময়, অপহৃত ৪ জেলে উদ্ধার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
উদ্ধার করা চার জেলে। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনে দস্যুদের সঙ্গে বনকর্মীদের গুলিবিনিময় হয়েছে। বুধবার (১৩ মে) সকালে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কোকিলমনি এলাকার সিঙ্গারটেকে এ ঘটনা ঘটে। গোলাগুলির পরে ওই স্থান থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অপহৃত চার জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বনদস্যুদের ব্যবহৃত একটি বন্দুক ও একটি গুলি উদ্ধার করেছেন বনরক্ষীরা।

উদ্ধারকৃত জেলরা হলেন, শরণখোলা উপজেলার সোনাতলা গ্রামের আবদুল বারেক খান, একই উপজেলার মো. হাসান, খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার নাছিম ও দাকোপ উপজেলার ইরাক শেখ।

সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, শেলারচর টহল ফাঁড়ির সিঙ্গারটেক এলাকায় শেলারচর টহল ফাঁড়ি এবং স্মার্ট টিমের যৌথ টহল চলাকালে ডাকাতের উপস্থিতি টের পেয়ে সেদিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ডাকাতেরা গুলি ছুড়লে বনকর্মীরাও পাল্টা গুলি ছোড়েন। তাদের দিকে সাতটি গুলি ছোড়া হয়। ডাকাতেরা পরবর্তী সময়ে তাদের ট্রলার এবং চারজন জিম্মি রেখে পালিয়ে যায়। জিম্মিরা শেলারচর টহল ফাঁড়ির হেফাজতে আছেন। উদ্ধার করা জেলেদের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। বনরক্ষীদের গুলি করা দস্যুরা শরীফ বাহিনীর সদস্য বলে জানা গেছে।

