সোনারগাঁওয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যানটিনে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ১২

ঢামেক প্রতিবেদক
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে জেরা (JERA) মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যানটিনে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে ১২ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর ১টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দগ্ধরা হলেন—বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তা নাজমুল শেখ (৪০), সাইফুল ইসলাম (৩০), রামিজুল (৪৫), তুহিন শেখ (৩০), মনির হোসেন (৪৫), ওসমান গনি (৩০), সুপ্রভাত ঘোষ (৪২), বদরুল হায়দার (৫০), ক্যানটিন বয় মো. আমির (২৫), শংকর (২৫), কাওছার (৩০) এবং আল আমিন (৪৫)।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের সেফটি কর্মকর্তা ফখরুল ইসলাম বলেন, ক্যানটিনের বুফে দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য সিরিয়াল ধরেছিলেন। তখন রান্নাঘরের ভেতরে বিস্ফোরণ হয়। এতে ক্যানটিন বয়সহ ১২ জন দগ্ধ হয়। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে ঢাকায় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। রান্না শেষে চুলা চালু ছিল। পরে দেশলাইয়ে আগুন ধরাতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, হাসপাতালে আসা দগ্ধ ১২ জনের কার শরীরের কত শতাংশ পুড়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

