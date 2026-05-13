জলাতঙ্কে সুন্দরগঞ্জে আরও এক নারীর মৃত্যু, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়নে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মোছা. সুলতানা বেগম (৫০) নামের আরও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলায় জলাতঙ্কে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে। এ ছাড়া নারী-শিশুসহ আরও ১০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। এতে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।
নিহত সুলতানা বেগম কঞ্চিবাড়ী গ্রামের মো. কালাম মিয়ার স্ত্রী। বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মনোয়ার আলম সরকার। তিনি জানান, বুধবার বেলা ১১টার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যান সুলতানা বেগম। এর আগে একই ইউনিয়নে জলাতঙ্কে মারা যান বজরা কঞ্চিবাড়ী গ্রামের নন্দ রানী (৫৫), কঞ্চিবাড়ী গ্রামের ফুলু মিয়া (৫৫) এবং আফরোজা বেগম (৫০)। এ ছাড়া পাশের ছাপরহাটী ইউনিয়নের পূর্ব ছাপরহাটী এলাকার রতনেশ্বর কুমার (৫৩) জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।
ইউপি চেয়ারম্যান আরও জানান, তাঁর ইউনিয়নে বর্তমানে নারী-শিশুসহ আরও ১০ জন জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে।
ছাপরহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কনক গোস্বামী বলেন, ৮ মে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে রতনেশ্বর কুমারের মৃত্যু হয়। তিনি ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন, তবে কুকুরে কামড়ানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভ্যাকসিন নিতে পারেননি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২২ এপ্রিল কঞ্চিবাড়ী ও ছাপরহাটী ইউনিয়নে একটি বেওয়ারিশ পাগলা কুকুর একাধিক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। এতে অনেকেই গুরুতর আহত হন। পরে তাঁরা ভ্যাকসিন নিতে গেলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ্যাকসিন না পেয়ে বাইরে থেকে বেশি দামে সংগ্রহ করেন। তবে তখন পর্যন্ত অনেকেরই ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় পেরিয়ে যায়।
এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়লেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বাজার, রাস্তা ও আবাসিক এলাকায় অবাধে ঘুরে বেড়ানো কুকুরের কারণে প্রায়ই মানুষ আক্রমণের শিকার হচ্ছে।
রতনেশ্বর কুমারের ভাই রবীন্দ্র কুমার বলেন, কুকুরে কামড়ানোর পরপরই তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে ক্ষতস্থানের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও ভ্যাকসিন ছিল না। পরে জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও সময়মতো ভ্যাকসিন পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত বেশি দামে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করা হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোজাম্মেল হক বলেন, গত তিন বছরে উপজেলায় বেওয়ারিশ কুকুরের টিকা বরাদ্দ আসেনি। তবে পোষা কুকুরের জন্য সীমিত পরিমাণ ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা দিবাকর বসাক বলেন, ‘২২ এপ্রিল কুকুরে কামড়ানোর ঘটনা ঘটলেও আক্রান্ত ব্যক্তিদের কেউ আমাদের এখানে চিকিৎসা নিতে আসেননি। এ ছাড়া হাসপাতালে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিনও ছিল না। সম্প্রতি ভ্যাকসিন কেনার জন্য ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।’
জামাতের নিরাপত্তা নিশ্চিতে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে। মাঠে মোতায়েন থাকবে ২ প্লাটুন বিজিবি। থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক র্যাব ও পুলিশ সদস্য। সাদা পোশাকে নজরদারি করবে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। এ ছাড়া ড্রোন ক্যামেরা ও সিসিটিভির মাধ্যমে পুরো মাঠ ও আশপাশের এলাকা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ...২ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে গর্তের পানিতে ডুবে মো. চাঁদ মিয়া (২) নামের এক শিশু মারা গেছে। নিহত চাঁদ উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের নাগেরগ্রামের মো. আসাদ মিয়ার ছেলে। আজ বুধবার (১৩ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের নাগেরগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে গাজীপুরের শিল্পকারখানাগুলোতে এবারও ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়া হবে। ফলে ভোগান্তি কমবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রীদের। যানজট নিরসনে আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে জেলা ও মহানগর পুলিশের।১৩ মিনিট আগে
কোরবানির পশু বিক্রির সুবিধার্থে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় এবার মোট ১৭০টি স্থায়ী ও অস্থায়ী পশুর হাট স্থাপন করা হচ্ছে। ঈদুল আজহার আর দুই সপ্তাহ বাকি থাকতেই গবাদিপশু ব্যবসায়ীরা তাঁদের খামার থেকে বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে পশু আনতে শুরু করেছেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় হাটগুলো স্থাপন করছে,১৪ মিনিট আগে