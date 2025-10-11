Ajker Patrika
অবৈধভাবে মাছ ধরার অভিযোগে সুন্দরবনে ৪ জেলে আটক

খুলনা প্রতিনিধি
আটক চার জেলে। ছবি: সংগৃহীত
আটক চার জেলে। ছবি: সংগৃহীত

পূর্ব সুন্দরবনের কচিখালী অভয়ারণ্যে খালে অবৈধভাবে মাছ ধরার সময় চার জেলেকে আটক করেছেন বনরক্ষীরা। জব্দ করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকার মাছ, দুটি জাল ও দুটি ডিঙি নৌকা। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা করা হয়েছে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের স্মার্ট টিম-১-এর টিম লিডার ফরেস্টার দিলীপ মজুমদারের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা আজ শনিবার সকালে সুন্দরবনের কচিখালী অভয়ারণ্যের দুধরাজ খালে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মাছ ধরা অবস্থায় জেলে লিটন মাতুব্বরসহ চারজনকে আটক করেন।

ফরেস্টার দিলীপ মজুমদার জানান, এ সময় জব্দ করা হয় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের গলদা ও বিভিন্ন প্রজাতির সাদা মাছ এবং দুটি জাল ও দুটি ডিঙি নৌকা। আটক জেলেরা হচ্ছে, লিটন মাতুব্বর (৪৫), তাইজুল হাওলাদার (১৮), আবু খালেক মৃধা (৫০) ও হামিদ হাওলাদার (৫২)। এঁদের বাড়ি শরণখোলা উপজেলার বকুলতলা ও সোনাতলা গ্রামে।

বন সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, লিটন মাতুব্বর দীর্ঘদিন ধরে কচিখালী অভয়ারণ্য কেন্দ্রের বনরক্ষীদের ম্যানেজ করে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও দুধরাজ খালে মাছ ধরে আসছেন। গত ২১ জুলাই শরণখোলা রেঞ্জের স্পেশাল টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কচিখালি সাইট খাল থেকে লিটন মাতুব্বরের মালিকানাধীন ২৮টি চর জাল জব্দ করেন। কচিখালী ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা মোটা অঙ্কের বিনিময়ে চুক্তিতে লিটন মাতুব্বরসহ বিভিন্ন জেলেদের অভয়ারণ্যের নিষিদ্ধ খালে মাছ ধরার সুযোগ করে দিচ্ছেন বলে নির্ভরযোগ্য ওই সূত্রটি জানায়।

জানতে চাইলে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, কচিখালীর নিষিদ্ধ খালে অবৈধভাবে মাছ ধরায় আটক জেলে লিটন মাতুব্বরসহ চার জেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আসামিদের বাগেরহাট আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বাগেরহাটখুলনা বিভাগখুলনাসুন্দরবন
