ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিরিজও হারাল বাংলাদেশ

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে আজ বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দর্শকদের ভিড় ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সাইফ হাসান-পারভেজ হোসেন ইমনদের ব্যাটিংয়ে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা জয় শেষে উচ্ছ্বাস করার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকের ব্যর্থতায় পরাজিত দলেই থাকতে হলো বাংলাদেশকে। ৭ রানে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া।
গত পরশু চট্টগ্রামে প্রথম টি-টোয়েন্টি হেরে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল বাংলাদেশের। সিরিজ জিততে হলে স্বাগতিকদের শেষ দুই ম্যাচে জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় তা আর সম্ভব হয়নি। ৭ রানে হেরে সিরিজটাও আগেভাগেই খুইয়ে ফেলল বাংলাদেশ। পরশু চট্টগ্রামে নিয়মরক্ষার তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া।
১৯৭ রানের লক্ষ্যে নামা বাংলাদেশের স্কোর ছিল একটা পর্যায়ে ১২.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৩০ রান।
জয়ের লক্ষ্যে নেমে ঝোড়ো সূচনা করে বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি। ২২ বলে ৪৮ রানের জুটি গড়েন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান। চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে তানজিদ তামিমকে কট অ্যান্ড বোল্ড করে জুটি ভাঙেন ম্যাট রেনশ। ১৫ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় তামিম করেন ৩০ রান।
তিন নম্বরে নেমে সৌম্য সরকার ৩ চারে ঝোড়ো শুরুর আভাস দিয়েছেন। কিন্তু ৯ বলে ১৫ রান করে আউট হয়ে গেছেন। তামিম-সৌম্যর উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৬.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৭৭ রান। এমন অবস্থায় পারভেজ হোসেন ইমন ও সাইফ হাসানের পাল্টা আক্রমণে জয়ের আশা দেখতে থাকেন দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু এই জুটি ভাঙার পরই খেই হারায় বাংলাদেশ। পুরো ২০ ওভার খেললেও স্বাগতিকেরা ম্যাচ হেরেছে ৭ রানে।
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে অস্ট্রেলিয়া পাওয়ারপ্লে (প্রথম ৬ ওভার) শেষে চাপে পড়ে যায়। ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৪ রানে পরিণত হয় অজিরা। এমন অবস্থায় চতুর্থ উইকেটে টিম ডেভিড-ম্যাট রেনশর ৫০ বলে ৯৭ রানের বিধ্বংসী জুটিতে সফরকারীরা বড় স্কোরের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়।
ঝোড়ো জুটির পর দ্রুত ডেভিড (৪৫) আর নিখিল চৌধুরীর (৮) বিদায়ে অস্ট্রেলিয়া দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে ১৬ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৪ রানে পরিণত হয়েছে। তবু রেনশ তাঁর তাণ্ডব চালিয়ে গেছেন। চার নম্বরে নেমে ৫২ বলে ৪ চার ও ৫ ছক্কায় ৮৯ রান করে অপরাজিত থেকেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬ রানের মধ্যে রেনশর ৮৯ রানই ইনিংস সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার নাসুম ৪ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন সাকলাইন, রানা ও মোস্তাফিজুর রহমান।
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