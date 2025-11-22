একই দিনে নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি নিতে ইসিকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের প্রস্তুতি একই দিনে নিতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ শনিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব কথা জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।
সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পেলে গণভোট নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা আসায় ইসিকে এখন একই সঙ্গে গণভোটেরও আয়োজন করতে হবে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের প্রস্তুতি একই দিনে নিতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ শনিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব কথা জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।
সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পেলে গণভোট নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা আসায় ইসিকে এখন একই সঙ্গে গণভোটেরও আয়োজন করতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের প্রস্তুতি একই দিনে নিতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ শনিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব কথা জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।
সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পেলে গণভোট নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা আসায় ইসিকে এখন একই সঙ্গে গণভোটেরও আয়োজন করতে হবে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের প্রস্তুতি একই দিনে নিতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) চিঠি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ শনিবার ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব কথা জানান।
আখতার আহমেদ বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।
সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পেলে গণভোট নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা আসায় ইসিকে এখন একই সঙ্গে গণভোটেরও আয়োজন করতে হবে।
ফেসবুক পোস্টে শফিকুল আলম লেখেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা ৮৮০টি প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এমনকি ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার তালিকা তৈরি করতে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের প্রয়োজন পড়ে। এই সংকলন শেখ হাসিনার শাসনপদ্ধতির প্রতিফলন২ ঘণ্টা আগে
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সংযোগের ওপর বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। আজ শনিবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের ঢাকা সফর ঘিরে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।২ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।৫ ঘণ্টা আগে
ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা, তাঁর বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৮৮০টি স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত নামের তালিকা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা বের করা হয়েছে।
আজ শনিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানান।
ফেসবুক পোস্টে শফিকুল আলম লেখেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা ৮৮০টি প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এমনকি ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার তালিকা তৈরি করতে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের প্রয়োজন পড়ে। এই সংকলন শেখ হাসিনার শাসনপদ্ধতির প্রতিফলন; যেখানে পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি সব কিছুর ওপরে স্থান দিতেন। প্রায় ১৬ বছরের শাসনকালে তাঁর এই মনোভাব নানা সময়ে দেখা গেছে।’
বইটির কপি এরই মধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব।
গত জুনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, অন্তর্বর্তী সরকার শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা ৮০৮টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করেছে। একই সঙ্গে আরও ১৬৯টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন প্রক্রিয়াধীন। এর মধ্যে সেনানিবাস, বিমানঘাঁটি, নৌবাহিনীর জাহাজ, সেতু, সড়ক, স্থাপনা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা, তাঁর বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৮৮০টি স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত নামের তালিকা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনা বের করা হয়েছে।
আজ শনিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানান।
ফেসবুক পোস্টে শফিকুল আলম লেখেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা ৮৮০টি প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এমনকি ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার তালিকা তৈরি করতে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের প্রয়োজন পড়ে। এই সংকলন শেখ হাসিনার শাসনপদ্ধতির প্রতিফলন; যেখানে পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি সব কিছুর ওপরে স্থান দিতেন। প্রায় ১৬ বছরের শাসনকালে তাঁর এই মনোভাব নানা সময়ে দেখা গেছে।’
বইটির কপি এরই মধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব।
গত জুনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, অন্তর্বর্তী সরকার শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা ৮০৮টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করেছে। একই সঙ্গে আরও ১৬৯টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন প্রক্রিয়াধীন। এর মধ্যে সেনানিবাস, বিমানঘাঁটি, নৌবাহিনীর জাহাজ, সেতু, সড়ক, স্থাপনা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
তিনি বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সংযোগের ওপর বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। আজ শনিবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের ঢাকা সফর ঘিরে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।২ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।৫ ঘণ্টা আগে
ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সংযোগের ওপর বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। আজ শনিবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের ঢাকা সফর ঘিরে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
অনুষ্ঠানে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে সই ও সমঝোতা স্মারক বিনিময় প্রত্যক্ষ করেন।
প্রথম সমঝোতা স্মারকটি স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও সহযোগিতা বিষয়ে। এটি সই করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান এবং ভুটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।
দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকটি আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা বাণিজ্য-সংক্রান্ত। বাংলাদেশের পক্ষে এতে সই করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান।
এর আগে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ড্রুকএয়ারের একটি বিশেষ ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তোবগে। প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। ভিআইপি লাউঞ্জে দুই নেতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে তোবগে শুক্রবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেন এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে খোঁজ নেন।
বিমানবন্দরের অভ্যর্থনার পর তোবগেকে স্যালুট ও গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।
বিকেলে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।
সন্ধ্যায় ভুটানিজ প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে।
দুই দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী বিনিময়, প্রযুক্তি সহযোগিতা ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বাণিজ্য ভবিষ্যৎ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সংযোগের ওপর বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। আজ শনিবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের ঢাকা সফর ঘিরে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
অনুষ্ঠানে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে সই ও সমঝোতা স্মারক বিনিময় প্রত্যক্ষ করেন।
প্রথম সমঝোতা স্মারকটি স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও সহযোগিতা বিষয়ে। এটি সই করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান এবং ভুটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।
দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকটি আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সেবা বাণিজ্য-সংক্রান্ত। বাংলাদেশের পক্ষে এতে সই করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান।
এর আগে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ড্রুকএয়ারের একটি বিশেষ ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তোবগে। প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। ভিআইপি লাউঞ্জে দুই নেতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে তোবগে শুক্রবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেন এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে খোঁজ নেন।
বিমানবন্দরের অভ্যর্থনার পর তোবগেকে স্যালুট ও গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।
বিকেলে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।
সন্ধ্যায় ভুটানিজ প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে।
দুই দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী বিনিময়, প্রযুক্তি সহযোগিতা ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বাণিজ্য ভবিষ্যৎ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ফেসবুক পোস্টে শফিকুল আলম লেখেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা ৮৮০টি প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এমনকি ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার তালিকা তৈরি করতে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের প্রয়োজন পড়ে। এই সংকলন শেখ হাসিনার শাসনপদ্ধতির প্রতিফলন২ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।৫ ঘণ্টা আগে
ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।৫ ঘণ্টা আগে
বাসস, ঢাকা
বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৫’-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি এই বক্তব্য দেন। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভাঙন, পুনর্গঠন’।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘পুনর্গঠনের এই সময়ে অনেক রাষ্ট্র পক্ষ বেছে নিতে আগ্রহী হয়, কিন্তু বাংলাদেশের উচিত প্রথমে সঠিক পথ বেছে নেওয়া।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশ নেবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।’
তিনি মন্তব্য করেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে অংশ নেব, প্রয়োজন হলে স্পষ্টভাবে বলব এবং সব সময় জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার দিকে নজর রেখে কার্যকর অংশীদারত্ব গড়ে তুলব।’ ক্ষমতার পরিবর্তনশীল কাঠামোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশের অংশীদারত্বে দৃশ্যমান ফল আসতে হবে।’
তৌহিদ হোসেন বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘বঙ্গোপসাগর এখন কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। এই অঞ্চলে বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভূমিকা রাখতে চায়, নিছক একটি করিডর হয়ে নয়।’
তিনি ইউক্রেন, গাজা, সুদান ও মিয়ানমারের অস্থিরতার উদাহরণ টেনে বলেন, ‘বর্তমানের সংকট মোকাবিলায় বিদ্যমান কাঠামো ব্যর্থ হয়েছে। তাই বহুপক্ষীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী হতে হবে, যাতে বাস্তব ফলাফল পাওয়া যায়।’ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবিক দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রসঙ্গে গুরুতর সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘ভুয়া তথ্য, ডিপফেক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-নির্ভর প্রভাব কূটনীতি ও শাসনব্যবস্থাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ তথ্যক্ষেত্রকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। একই সঙ্গে এমন নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ে তুলতে চায়, যা নিরাপত্তা ও অধিকার দুটোই রক্ষা করবে।’
অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা, নিষেধাজ্ঞা ও ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল বাংলাদেশকে বহুমুখী হতে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বাধ্য করছে।’ বঙ্গোপসাগরের বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারস্পরিক সুযোগ ও স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে যোগাযোগ ও অংশীদারত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।
পাশাপাশি, জলবায়ুজনিত ঝুঁকির মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশকে তিনি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং উপকূলীয় দেশগুলোকে সহযোগিতামূলক কাঠামো গড়ে তোলা, প্রযুক্তি ভাগাভাগি করা এবং জলবায়ু সহনশীল নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৫’-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি এই বক্তব্য দেন। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভাঙন, পুনর্গঠন’।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘পুনর্গঠনের এই সময়ে অনেক রাষ্ট্র পক্ষ বেছে নিতে আগ্রহী হয়, কিন্তু বাংলাদেশের উচিত প্রথমে সঠিক পথ বেছে নেওয়া।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশ নেবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।’
তিনি মন্তব্য করেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে অংশ নেব, প্রয়োজন হলে স্পষ্টভাবে বলব এবং সব সময় জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার দিকে নজর রেখে কার্যকর অংশীদারত্ব গড়ে তুলব।’ ক্ষমতার পরিবর্তনশীল কাঠামোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশের অংশীদারত্বে দৃশ্যমান ফল আসতে হবে।’
তৌহিদ হোসেন বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘বঙ্গোপসাগর এখন কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। এই অঞ্চলে বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভূমিকা রাখতে চায়, নিছক একটি করিডর হয়ে নয়।’
তিনি ইউক্রেন, গাজা, সুদান ও মিয়ানমারের অস্থিরতার উদাহরণ টেনে বলেন, ‘বর্তমানের সংকট মোকাবিলায় বিদ্যমান কাঠামো ব্যর্থ হয়েছে। তাই বহুপক্ষীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও শক্তিশালী হতে হবে, যাতে বাস্তব ফলাফল পাওয়া যায়।’ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবিক দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রসঙ্গে গুরুতর সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘ভুয়া তথ্য, ডিপফেক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-নির্ভর প্রভাব কূটনীতি ও শাসনব্যবস্থাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ তথ্যক্ষেত্রকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। একই সঙ্গে এমন নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ে তুলতে চায়, যা নিরাপত্তা ও অধিকার দুটোই রক্ষা করবে।’
অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা, নিষেধাজ্ঞা ও ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল বাংলাদেশকে বহুমুখী হতে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বাধ্য করছে।’ বঙ্গোপসাগরের বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারস্পরিক সুযোগ ও স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে যোগাযোগ ও অংশীদারত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।
পাশাপাশি, জলবায়ুজনিত ঝুঁকির মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশকে তিনি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং উপকূলীয় দেশগুলোকে সহযোগিতামূলক কাঠামো গড়ে তোলা, প্রযুক্তি ভাগাভাগি করা এবং জলবায়ু সহনশীল নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
তিনি বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ফেসবুক পোস্টে শফিকুল আলম লেখেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা ৮৮০টি প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এমনকি ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার তালিকা তৈরি করতে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের প্রয়োজন পড়ে। এই সংকলন শেখ হাসিনার শাসনপদ্ধতির প্রতিফলন২ ঘণ্টা আগে
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সংযোগের ওপর বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। আজ শনিবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের ঢাকা সফর ঘিরে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।২ ঘণ্টা আগে
ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লেখক ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, জনগণের চাহিদা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের স্বার্থে একটি জাতীয় নার্স কমিশন গঠন করা জরুরি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই চেতনা থেকেই স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে এই কমিশন প্রয়োজন। জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং স্বাস্থ্যসেবার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর পথ হলো জাতীয় নার্স কমিশন প্রতিষ্ঠা। ফলে জাতীয় নার্স কমিশন হতেই হবে।
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আজ শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) ও বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) আয়োজিত মহাসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।
ডাক্তারদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, হাসপাতালগুলোতে যেভাবে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান করানো হয় এবং অতিরিক্ত খরচ চাপানো হয়—এটা বন্ধ করার ক্ষেত্রে নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
সেবার বিষয়ে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেই সেবা আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই জনগণ ভোগান্তিতে পড়ছে।’
নার্সদের উদ্দেশে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নার্সরাই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে পারেন। তাই তাঁদের আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ জনগণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চালাতে হবে।’
তিনি বলেন, যদি নার্সদের এই ন্যায্য দাবি শোনা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, নার্সদের এই আন্দোলন শুধু পেশাগত আন্দোলন নয়—এটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা একটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, আর সেই লক্ষ্যেই স্বাধীন নার্সিং কমিশন গঠনের দাবি করছি।’
লেখক ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, জনগণের চাহিদা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের স্বার্থে একটি জাতীয় নার্স কমিশন গঠন করা জরুরি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই চেতনা থেকেই স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে এই কমিশন প্রয়োজন। জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং স্বাস্থ্যসেবার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র কার্যকর পথ হলো জাতীয় নার্স কমিশন প্রতিষ্ঠা। ফলে জাতীয় নার্স কমিশন হতেই হবে।
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আজ শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) ও বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) আয়োজিত মহাসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, জনগণ এবং স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন নার্সরা। ফলে তাঁদের কখনোই হীন ভাবার সুযোগ নেই। ডাক্তার প্রয়োজন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ; ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা চলে না। তবে ডাক্তার মানেই পুরো চিকিৎসা নয়, ডাক্তার মানেই স্বাস্থ্য নয়। সমাজে যে ভুল ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে।
ডাক্তারদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, হাসপাতালগুলোতে যেভাবে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান করানো হয় এবং অতিরিক্ত খরচ চাপানো হয়—এটা বন্ধ করার ক্ষেত্রে নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
সেবার বিষয়ে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেই সেবা আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারিনি। তাই জনগণ ভোগান্তিতে পড়ছে।’
নার্সদের উদ্দেশে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নার্সরাই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে পারেন। তাই তাঁদের আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ জনগণের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চালাতে হবে।’
তিনি বলেন, যদি নার্সদের এই ন্যায্য দাবি শোনা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, নার্সদের এই আন্দোলন শুধু পেশাগত আন্দোলন নয়—এটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা একটি জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, আর সেই লক্ষ্যেই স্বাধীন নার্সিং কমিশন গঠনের দাবি করছি।’
তিনি বলেন, সরকার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, গণভোট করা ইসির দায়িত্ব। চিঠিতে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার জন্য বলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ফেসবুক পোস্টে শফিকুল আলম লেখেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা ৮৮০টি প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্কুল, গবেষণাগার এমনকি ছোট ছোট সরকারি স্থাপনার তালিকা তৈরি করতে ১৬০ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের প্রয়োজন পড়ে। এই সংকলন শেখ হাসিনার শাসনপদ্ধতির প্রতিফলন২ ঘণ্টা আগে
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ খাত স্বাস্থ্যসেবা ও ইন্টারনেট সংযোগের ওপর বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। আজ শনিবার ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের ঢাকা সফর ঘিরে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।২ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠনের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।৫ ঘণ্টা আগে