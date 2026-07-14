Ajker Patrika
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রেসিপি

মিষ্টিকুমড়া দিয়ে পাঙাশের রসা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
মিষ্টিকুমড়া দিয়ে পাঙাশের রসা
মিষ্টিকুমড়া দিয়ে পাঙাশের রসা

পাঙাশ মাছ বেশ জনপ্রিয় আমাদের দেশে। চাষের ও নদীর—দুই ধরনের পাঙাশ পাওয়া যায়। নদীর পাঙাশের স্বাদ চাষেরটির চেয়ে ভিন্ন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে চাষের ও নদীর; যা-ই হোক না কেন, ঠিকমতো রান্না করতে পারলে এ মাছের তরকারি বেশ সুস্বাদু। এমনি একটি রেসিপি ও তার ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

মিষ্টিকুমড়া ৫০০ গ্রাম, পাঙাশ ছয় টুকরা, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, কাঁচা মরিচের ফালি ৫ থেকে ৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ।

প্রণালি

মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন। মিষ্টিকুমড়ার খোসা ফেলে মোটা মোটা করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ সামান্য ভেজে আদা ও রসুনবাটা দিয়ে ভেজে নিন। পরে অল্প পানি দিন। তারপর তাতে হলুদ, মরিচ আর ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে মাছ দিয়ে আবারও কষিয়ে নিয়ে অন্য পাত্রে তুলে রাখুন। এবার মিষ্টিকুমড়া দিয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিট রান্না করুন। পরে পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। ঝোলের পানি ফুটে উঠলে কষানো মাছে কাঁচা মরিচ ফালি, জিরাগুঁড়া ও চিনি দিয়ে আরও কিছু সময় রান্না করুন। এবার নামানোর আগে লবণ দেখে ধনেপাতাকুচি দিয়ে আরও খানিক রান্না করে নামিয়ে নিন। তারপর পরিবেশন করুন মিষ্টিকুমড়া দিয়ে পাঙাশের রসা।

বিষয়:

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