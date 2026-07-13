Ajker Patrika
En
রেসিপি

শিশুকে যেভাবে পাকা আমের জুস তৈরি করে দিতে পারেন

ফিচার ডেস্ক
শিশুকে যেভাবে পাকা আমের জুস তৈরি করে দিতে পারেন
রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

শিশু জুস খেতে পছন্দ করে? বাইরের জুস না দিয়ে মৌসুমি ফল আম দিয়েই তৈরি করে দিন স্বাস্থ্যকর জুস। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

পাকা আম ৪টা, লাল চিনি ২ টেবিল চামচ, তরল দুধ ২ কাপ, আইস কিউব প্রয়োজন মতো।

প্রণালি

পাকা আমের খোসা ফেলে আমকে ভালো করে চটকে নিন। এবার ব্লেন্ডারের জারে আমের ক্বাথ, তরল দুধ, লাল চিনি একসঙ্গে পেস্ট করে গ্লাসে ঢালুন। এবার আইস কিউব দিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল পাকা আমের জুস।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিফিচার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত