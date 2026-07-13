Ajker Patrika
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বেসরকারি

স্নাতক পাসেই যমুনা গ্রুপে চাকরি, বেতন ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসেই যমুনা গ্রুপে চাকরি, বেতন ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘সিনিয়র এএসএম/ডিএসএম (সেলস)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র এএসএম/ডিএসএম (সেলস)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৫০,০০০–৬০,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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বিষয়:

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