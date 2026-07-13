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ব্র্যাকে চাকরি: মাতৃত্ব-পিতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ারসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাকে চাকরি: মাতৃত্ব-পিতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ারসহ নানা সুবিধা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ডেটা ওয়্যারহাউস অ্যান্ড রিপোর্টিং; মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম বিভাগে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ডেটা ওয়্যারহাউস অ্যান্ড রিপোর্টিং; মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিএসই/আইটি/ইইই বা সমমানের বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম, চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, মাতৃত্বকালীন/পিতৃত্বকালীন ছুটি, ওয়েলনেস সেন্টারের সুবিধা, ডে-কেয়ার সুবিধা এবং নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাসমূহ। দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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