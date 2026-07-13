বানিয়ে ফেলুন নরওয়েজিয়ান ডিশ ফারিকল

ফারিকল হলো নরওয়ের জাতীয় খাবার। এই খাবার বিশেষ করে দেশটির সাপ্তাহিক ছুটির দিন রোববারে রাতের খাবার হিসেবে ভীষণ জনপ্রিয়। এটি মূলত ভেড়া বা খাসির মাংস ও বাঁধাকপি দিয়ে তৈরি একটি সুস্বাদু স্টু জাতীয় খাবার। দেশটিতে সাধারণত শরৎকালে এই খাবার বেশি খাওয়া হয়। প্রতিবছরের সেপ্টেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার দেশটিতে উদ্যাপন করা হয় ফারিকল ফেস্ট ডে।
রাতের খাবারে সুস্বাদু এই পদ ঘরে বানিয়ে, পরিবারের সবার সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন। জেনে নিন এর প্রস্তুত প্রণালি।
২ কেজি হাড়সহ ভেড়া বা খাসির মাংসের বড় করে কাটা টুকরা, বড় ফালি করে কাটা বাঁধাকপি, ৬০ গ্রাম ময়দা, আস্ত আলু, ৫ চা-চামচ আস্ত গোলমরিচ, পরিমাণমতো লবণ ও পানি।
বাঁধাকপি ধুয়ে ২ থেকে ৪ সেন্টিমিটার পুরু টুকরা বা ফালি করে কেটে নিন। এরপর বাঁধাকপি ও মাংসের টুকরাগুলো স্তরে স্তরে সাজিয়ে নিন। একটি বড় পাত্রে প্রথমে মাংসের চর্বিযুক্ত অংশ নিচের দিকে রাখুন, তার ওপর হালকা লবণ ও গোলমরিচ ছড়িয়ে দিয়ে বাঁধাকপি দিন। এভাবে প্রতিটি স্তর সাজিয়ে নিন। গোলমরিচগুলো ছড়িয়ে না দিয়ে একটি পুঁটলিতে ভরেও ব্যবহার করতে পারেন।
ঝোল ঘন করার জন্য স্তরের মাঝে সমানভাবে ২ থেকে ৪ টেবিল চামচ ময়দা ছড়িয়ে দিতে পারেন। এরপর পাত্রে পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিন। বাঁধাকপিতে পানি তুলনামূলক বেশি থাকায় রান্নার সময় এর পরিমাণ নিয়ে সচেতন থাকুন। যতক্ষণ না মাংস নরম হয়ে হাড় থেকে সহজে আলাদা হয়ে আসে, ততক্ষণ মৃদু আঁচে স্টু রান্না করুন।
সাধারণত এটি রুটি ও সেদ্ধ আলুর সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করা হয়। খাবারটি পরিবেশনের সময় পাতে ছোট এক টুকরা মাখন রাখতে পারেন।
সূত্র: নর্থ ওয়াইল্ড কিচেন।
শিশু জুস খেতে পছন্দ করে? বাইরের জুস না দিয়ে মৌসুমি ফল আম দিয়েই তৈরি করে দিন স্বাস্থ্যকর জুস। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।৩ ঘণ্টা আগে
স্প্যানিশশৈলীর চেয়ে রোমান্টিক ইন্টেরিয়র ডিজাইন খুব কমই রয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অংশ হিসেবে, স্প্যানিশ ইন্টেরিয়রগুলো উষ্ণ, আন্তরিক এবং অত্যন্ত স্টাইলিশ হয়ে থাকে। ঐতিহ্যবাহী স্টাকো দেয়াল, আলংকারিক টাইলসের কাজ এবং গম্বুজাকৃতির ছাদ সহজেই বলে দেয় স্প্যানিশ আভিজাত্য়ের কথা। যদি নিজের বাড়ি তৈরির কথা...৪ ঘণ্টা আগে
বর্ষার রিমঝিম ঝরার দিনগুলো আমাদের মন সতেজ করে তোলে। কিন্তু এই স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কেমন পোশাক পরা উচিত, তা নিয়ে অনেককে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়। মেঘলা আকাশ, হঠাৎ বৃষ্টি আর ভ্যাপসা গরমের এই দিনগুলোতে ভারী কিংবা ঘন কাজের পোশাক পরা বেশ ঝামেলার।৭ ঘণ্টা আগে
পিঠের ব্রণকে ইংরেজিতে বলে ব্যাকন। এ সমস্যায় অনেকে ভুগলেও বেশির ভাগ মানুষ এটি নিয়ে খুব একটা সচেতন নয়। যেহেতু পিঠের ব্রণ চোখে পড়ে না, তাই মুখের ব্রণের মতো এটি গুরুত্ব পায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাকনের সমস্যা থাকলে রাতারাতি তা সারিয়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব। এর জন্য সময় এবং যত্ন—দুটোই প্রয়োজন হয়।৮ ঘণ্টা আগে