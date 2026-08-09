বেবিচকে নিয়োগ, আবেদন চলবে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৫ম থেকে ১০ম গ্রেডের ৩৭টি ক্যাটাগরিতে মোট ২৪৩ জনকে নিয়োগ দেবে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ১৬ আগস্ট ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে নির্ধারিত সরকারি টেলিটক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।
নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, পদভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সসীমা, আবেদন ফি ও অন্যান্য শর্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদন করার আগে প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ভালোভাবে পড়ে যোগ্যতা নিশ্চিত করার পর আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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