Ajker Patrika
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চাকরি

পরিবার পরিকল্পনায় মিডওয়াইফ নিয়োগের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
পরিবার পরিকল্পনায় মিডওয়াইফ নিয়োগের ফল প্রকাশ

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিডওয়াইফ নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৪৬ জন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ৯২ জনকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী ১৬ আগস্ট অফিস চলাকালীন সময়ে যোগদান করতে হবে। যোগদানের স্থান পরিচালক (এমসিএইচ-সার্ভিসেস), এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিট (লেভেল-১০), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কারওয়ান বাজার, ঢাকা কার্যালয়।

যোগদানের সময় প্রার্থীদের সব শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র তাদের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

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