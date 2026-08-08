মোহনগঞ্জে ইয়াবাসহ যুবক আটক

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে ইয়াবাসহ মো. রাসেল মিয়া (৩২) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে মোহনগঞ্জ পৌরশহরের কাজিয়াটি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক রাসেল মিয়া পৌরশহরের কাজিয়াটি এলাকার মো. খোরশেদ আলমের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে আটটি মাদক মামলা রয়েছে।
পুলিশ জানায়, রাসেল একজন চিহ্নিত মাদক কারবারি। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকের আটটি মামলা রয়েছে। প্রতিবার কারাগার থেকে জামিনে বেরিয়ে আবার মাদক কারবার শুরু করেন তিনি। গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৌরশহরের কাজিয়াটি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় তাঁকে ৭৫টি ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, ‘এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’
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