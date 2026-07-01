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বেসরকারি

ম্যানেজার নেবে দেশবন্ধু গ্রুপ, বেতন সর্বোচ্চ ৮০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৫৮
ম্যানেজার নেবে দেশবন্ধু গ্রুপ, বেতন সর্বোচ্চ ৮০ হাজার
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশবন্ধু গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘ম্যানেজার (ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার (ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস/বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৩০-৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)।

বেতন: ৫০,০০০-৮০,০০০ টাকা (মাসিক)।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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