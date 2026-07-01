Ajker Patrika
En
ব্যাংক

মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৫৪
মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইসিটি ডিভিশন (ইও-পিও) বিভাগে ‘ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৭ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: আইসিটি ডিভিশন (ইও-পিও)।

পদের নাম: ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

স্কয়ার গ্রুপের দুই কারখানায় চাকরি, মিলবে নানা সুযোগ-সুবিধাস্কয়ার গ্রুপের দুই কারখানায় চাকরি, মিলবে নানা সুযোগ-সুবিধা

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রিমিয়ার ব্যাংকে নিয়োগ, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগপ্রিমিয়ার ব্যাংকে নিয়োগ, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

ম্যানেজার নেবে দেশবন্ধু গ্রুপ, বেতন সর্বোচ্চ ৮০ হাজারম্যানেজার নেবে দেশবন্ধু গ্রুপ, বেতন সর্বোচ্চ ৮০ হাজার

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত