Ajker Patrika
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ইসলাম

কত বছর বয়স থেকে নামাজ ফরজ হয়

ইসলাম ডেস্ক 
কত বছর বয়স থেকে নামাজ ফরজ হয়
নামাজ আদায় করছেন এক মুসল্লি। ছবি: সংগৃহীত

ইসলাম ধর্মের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হলো নামাজ। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে প্রতিটি মুসলিম নারী ও পুরুষের ওপর দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ বা অবশ্যপালনীয়।

কোনো ব্যক্তির ওপর নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য প্রধানত তিনটি শর্ত একসঙ্গে পূর্ণ হতে হয়।

১. মুসলিম হওয়া: অমুসলিমের ওপর নামাজের ইসলামি বিধান প্রযোজ্য নয়।

২. বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া: নাবালেগ অবস্থায় কারও ওপর নামাজ ফরজ হয় না।

৩. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া: মানসিক ভারসাম্যহীন বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ওপর শরিয়তের বাধ্যবাধকতা নেই।

মানুষ কখন প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) বলে গণ্য হয়?

শরিয়তের দৃষ্টিতে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়া বা বালেগ হওয়ার সুনির্দিষ্ট কিছু শারীরিক আলামত রয়েছে।

শারীরিক আলামত: ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব (মাসিক) শুরু হওয়া বা গর্ভধারণের মাধ্যমে বালেগ হওয়ার প্রমাণ মেলে।

ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ বয়সসীমা: সাধারণত ছেলেদের বালেগ হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ১২ বছর এবং মেয়েদের ৯ বছর।

শারীরিক গঠন বা আবহাওয়ার কারণে যদি নির্ধারিত বয়স পার হওয়ার পরও বালেগ হওয়ার কোনো বাহ্যিক আলামত দেখা না যায়, তবে চান্দ্র বর্ষপঞ্জি (হিজরি) হিসাবে ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই শরিয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক ধরে নেওয়া হবে। এর পর থেকে তাদের নামাজ-রোজা নিয়মিত আদায় করা ফরজ।

শৈশবেই সন্তানদের নামাজে অভ্যস্ত করার নির্দেশনা

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর হঠাৎ করে কোনো অভ্যাস গড়ে তোলা কঠিন। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যেন সন্তানেরা বালেগ হওয়ার বহু আগে থেকেই নামাজের সঙ্গে পরিচিত ও অভ্যস্ত হতে পারে। সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন থেকেই মা-বাবার দায়িত্ব হলো তাকে ভালোবেসে নামাজের আদেশ দেওয়া এবং নিয়মকানুন শেখানো।

নবী (সা.) বলেন, ‘তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন তাদের নামাজ আদায়ের নির্দেশ দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫)

এ ছাড়া সন্তানের বয়স ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও যদি সে নামাজে অলসতা করে, তবে তাকে উপযুক্ত শাসনের মাধ্যমে নামাজে অভ্যস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

ইসলামনামাজছাপা সংস্করণ
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