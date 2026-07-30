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পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪১ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২০ আগস্ট

চাকরি ডেস্ক 
পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৪১ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২০ আগস্ট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডে ১১টি ক্যাটাগরির মোট ৪১টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারীর বয়স ২০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

পদভেদে আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ২ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ৩ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ১১ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা আবেদন ফি দিতে হবে।

আবেদন গ্রহণের শেষ সময় ২০ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৪টা। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

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