পুলিশকে বোকা বানাতে নিজেকে ‘মিরাজ’ দাবি সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের

চট্টগ্রামের আলোচিত সন্ত্রাসী মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনকে যশোর শহরের ঝুমঝুমপুর এলাকা থেকে সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের যৌথ টিম। আজ বুধবার ভোরের দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল যশোর নড়াইল মহাসড়কের ঝুমঝুমপুর এলাকা থেকে একটি প্রাইভেটকার তল্লাশি করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর বেলা সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।
পুলিশ জানায়, ভারত থেকে দেশে ঢোকার চার দিন পর আবার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার তথ্য ছিল তাদের কাছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অনুরোধে যশোর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও কোতোয়ালি মডেল থানার মোট ৯টি টিম যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে।
যশোর-নড়াইল সড়কের বিজিবির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের হেডকোয়ার্টার ঝুমঝুমপুর রিজিয়ন-এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে ডেভিড ইমন ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ জানায়।
গ্রেপ্তারের সময় পরিচয় নিশ্চিত হতে ঘটনাস্থলেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ সদস্যরা। প্রথমে নাম জানতে চাইলে ডেভিড ইমন নিজের নাম ‘মিরাজ’ বলে জানান। পরে বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলে প্রথমে ‘ঢাকায়’ এবং শেষ পর্যন্ত ‘চট্টগ্রামে’ বলে জানান। জিজ্ঞাসাবাদের ওই ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
ডেভিড ইমনের গ্রেপ্তারের বিষয়টি প্রকাশের পর চট্টগ্রাম থেকে সন্তোষ জানিয়ে যশোরের পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলামের কাছে অসংখ্য ফোন গেছে বলে জানান তিনি। সৈয়দ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আলোচিত এই সন্ত্রাসীকে ধরার পর চট্টগ্রাম থেকে অসংখ্য ফোন এসেছে। সবাই ডেভিড ইমনের গ্রেপ্তারে স্বস্তি প্রকাশ করেছে।’ চট্টগ্রাম থেকে আসা ফোনের সংখ্যা দু শ’র কম নয় বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় আব্দুল লতিফ মিয়া নামের এক সরকারি কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগের ঘটনা নিয়ে মাসিক আইনশৃঙ্খলা সভায় আলোচনা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ্ মো. জুবায়ের। এ সময় ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না১০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের ইটনায় সিমেন্টবোঝাই একটি বাল্কহেডে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এলংজুরী ইউনিয়নের ইসলামপুর-গাজীপুরের সামনের হাওরে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা একটি ইঞ্জিন, ৫০ লিটার ডিজেল, সোলার প্যানেল, ব্যাটারি, ৬০ বস্তা সিমেন্ট, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ ১০ হাজার টাকা লুট করেছে বলে অভিযোগ।১৯ মিনিট আগে
জুঁই আক্তার নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, `গতকাল সন্ধ্যায় একদল কুকুরের আক্রমণে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চোখের সামনে অন্তত ১৫-২০ জনকে কামড়েছে। এক শিশুর চোখ উপড়ে ফেলেছে। কয়েকবার জানানোর পরেও পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আজ সকালেও কুকুরগুলোকে এলাকায় ঘুরতে দেখা গেছে....৩২ মিনিট আগে
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দোহাজারী রেলস্টেশন এলাকায় রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে টিকটক ভিডিও ধারণ করছিলেন মোরশেদ আলম। এ সময় পিডিবির একটি তেলবাহী ট্রেনটি পুশিংয়ে (ইঞ্জিনের সাহায্যে ঠেলে নিয়ে চলা) চলছিল। ট্রেনটির ইঞ্জিন পেছনের দিকে থাকায় চালক বারবার হর্ন ও সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক সংকেত দিচ্ছিলেন। তবে ভিডিও ধারণে৪০ মিনিট আগে