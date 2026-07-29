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চট্টগ্রাম

পুলিশকে বোকা বানাতে নিজেকে ‘মিরাজ’ দাবি সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২৯ জুলাই ২০২৬, ২২: ৩১
পুলিশকে বোকা বানাতে নিজেকে ‘মিরাজ’ দাবি সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের
সহযোগীদের সঙ্গে ডেভিড ইমন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আলোচিত সন্ত্রাসী মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনকে যশোর শহরের ঝুমঝুমপুর এলাকা থেকে সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের যৌথ টিম। আজ বুধবার ভোরের দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল যশোর নড়াইল মহাসড়কের ঝুমঝুমপুর এলাকা থেকে একটি প্রাইভেটকার তল্লাশি করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর বেলা সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।

পুলিশ জানায়, ভারত থেকে দেশে ঢোকার চার দিন পর আবার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার তথ্য ছিল তাদের কাছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অনুরোধে যশোর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও কোতোয়ালি মডেল থানার মোট ৯টি টিম যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

যশোর-নড়াইল সড়কের বিজিবির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের হেডকোয়ার্টার ঝুমঝুমপুর রিজিয়ন-এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে ডেভিড ইমন ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ জানায়।

গ্রেপ্তারের সময় পরিচয় নিশ্চিত হতে ঘটনাস্থলেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ সদস্যরা। প্রথমে নাম জানতে চাইলে ডেভিড ইমন নিজের নাম ‘মিরাজ’ বলে জানান। পরে বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলে প্রথমে ‘ঢাকায়’ এবং শেষ পর্যন্ত ‘চট্টগ্রামে’ বলে জানান। জিজ্ঞাসাবাদের ওই ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতে পালানোর সময় যেভাবে গ্রেপ্তার হলেন শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনভারতে পালানোর সময় যেভাবে গ্রেপ্তার হলেন শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন

ডেভিড ইমনের গ্রেপ্তারের বিষয়টি প্রকাশের পর চট্টগ্রাম থেকে সন্তোষ জানিয়ে যশোরের পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলামের কাছে অসংখ্য ফোন গেছে বলে জানান তিনি। সৈয়দ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আলোচিত এই সন্ত্রাসীকে ধরার পর চট্টগ্রাম থেকে অসংখ্য ফোন এসেছে। সবাই ডেভিড ইমনের গ্রেপ্তারে স্বস্তি প্রকাশ করেছে।’ চট্টগ্রাম থেকে আসা ফোনের সংখ্যা দু শ’র কম নয় বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাযশোরপুলিশঅভিযানগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগডিবি
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