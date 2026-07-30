ঢাকায় নিয়োগ দেবে সোয়ান গ্রুপ, রয়েছে যাতায়াত ভাতাসহ উৎসব বোনাসের সুবিধা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সোয়ান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটি ‘আইটি অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: আইটি অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সংশ্লিষ্ট কারিগরি ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা/স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল ভাতা, ২টি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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