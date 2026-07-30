Ajker Patrika
En
বেসরকারি

ঢাকায় নিয়োগ দেবে সোয়ান গ্রুপ, রয়েছে যাতায়াত ভাতাসহ উৎসব বোনাসের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ঢাকায় নিয়োগ দেবে সোয়ান গ্রুপ, রয়েছে যাতায়াত ভাতাসহ উৎসব বোনাসের সুবিধা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সোয়ান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটি ‘আইটি অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

মেঘনা গ্রুপ কর্মী নেবে, আবেদন অনলাইনেমেঘনা গ্রুপ কর্মী নেবে, আবেদন অনলাইনে

পদের নাম: আইটি অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/টেকনিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি বা সংশ্লিষ্ট কারিগরি ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা/স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।

এসিআই নিয়োগ দিচ্ছে, নেই বয়সসীমাএসিআই নিয়োগ দিচ্ছে, নেই বয়সসীমা

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

স্নাতক পাসে আকিজ গ্রুপে চাকরি, রয়েছে উৎসব বোনাসসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধাস্নাতক পাসে আকিজ গ্রুপে চাকরি, রয়েছে উৎসব বোনাসসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা

বেতন: ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল ভাতা, ২টি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত