ইউএস-বাংলায় দুই পদে ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ, আবেদন ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত

বিমান চলাচলের প্রতি আগ্রহ আছে, আবার প্রকৌশল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এভিয়েশন খাতে ক্যারিয়ার গড়তে চান—এমন তরুণ প্রকৌশলীদের জন্য সুযোগ দিচ্ছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। দেশের বেসরকারি এই বিমান সংস্থা গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট (জিএসই) বিভাগে জিএসই মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও জিএসই অপারেশন্স ইঞ্জিনিয়ার পদে জনবল নিয়োগ দেবে।
বিমানবন্দরে একটি ফ্লাইটের যাত্রা শুরু বা শেষ হওয়ার পেছনে শুধু উড়োজাহাজ ও পাইলটের ভূমিকা থাকে না। উড়োজাহাজকে পার্কিং বে-তে নেওয়া, যাত্রী ওঠানামা, মালামাল পরিবহনসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্টও গুরুত্বপূর্ণ। এসব সরঞ্জাম সচল ও নিরাপদ রাখার কাজেই যুক্ত থাকবেন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকৌশলীরা।
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব হবে জিএসইর নিয়মিত ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ, ত্রুটি শনাক্তকরণ, মেরামত এবং যন্ত্রাংশ পরিবর্তন। কোনো সরঞ্জামে একই ধরনের সমস্যা বারবার দেখা দিলে এর কারণ খুঁজে বের করে সমাধানের উদ্যোগও নিতে হবে। পাশাপাশি যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা, ডাউনটাইম ও রক্ষণাবেক্ষণের রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
অন্যদিকে, জিএসই অপারেশন্স ইঞ্জিনিয়ার সরঞ্জামের ব্যবহার ও পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট দলের সঙ্গে সমন্বয় এবং নিরাপদ ও দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করার কাজে যুক্ত থাকবেন।
অভিজ্ঞতা: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক, মেকাট্রনিকস, অটোমোটিভ বা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে।
কারিগরি জ্ঞান, নিরাপত্তা সচেতনতা, দলগতভাবে কাজের সক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকছে: নিয়োগপ্রাপ্তরা দুটি উৎসব বোনাস, বিনা মূল্যে খাবার, দেশি-বিদেশি ফ্লাইটে ভ্রমণ সুবিধা এবং গ্রুপ স্বাস্থ্য ও জীবনবিমার সুবিধা পাবেন।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীদের [email protected] ঠিকানায় সিভি পাঠাতে হবে। ই-মেইলের বিষয় অংশে সংশ্লিষ্ট পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময় ১১ অক্টোবর ২০২৬।
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