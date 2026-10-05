Ajker Patrika
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বেসরকারি

সিটি গ্রুপ নিয়োগ দিচ্ছে, বয়স ২০ হলেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১১: ৪২
সিটি গ্রুপ নিয়োগ দিচ্ছে, বয়স ২০ হলেই আবেদনের সুযোগ

সিটি গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ‘সাইলো ফিল্ড অপারেটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ইলেকট্রিক্যাল।

পদের নাম: সাইলো ফিল্ড অপারেটর।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২০–৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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