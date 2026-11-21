তিন জেলায় নিয়োগ দিচ্ছে অলিম্পিক, আবেদন অনলাইনে
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ইন্টারনাল অডিট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ইন্টারনাল অডিট।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমকম/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ২৫–৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।