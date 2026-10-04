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বেসরকারি

কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

আবুল খায়ের গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অফিসার/সিনিয়র অফিসার (লোকাল প্রকিউরমেন্ট)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার/সিনিয়র অফিসার (লোকাল প্রকিউরমেন্ট)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, প্রকৌশলে বিএসসি বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা, চট্টগ্রাম।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

কর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনেকর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

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