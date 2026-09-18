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বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। দেশের বৃহত্তম এবং শীর্ষস্থানীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানতে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) বিভাগে ‘জুনিয়র অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি)।

পদের নাম: জুনিয়র অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা পাস।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

আকর্ষণীয় বেতনে ওয়ালটনে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগআকর্ষণীয় বেতনে ওয়ালটনে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা সেক্টর-৭)।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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