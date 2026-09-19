Ajker Patrika
En
ব্যাংক

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ০০
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি স্মল বিজনেস ইউনিট বিভাগে ‘হেড অব এসএমই’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: স্মল বিজনেস ইউনিট।

পদের নাম: হেড অব এসএমই।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১২ বছর।

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনেস্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সাজিদা ফাউন্ডেশনে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগসাজিদা ফাউন্ডেশনে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত