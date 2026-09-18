Ajker Patrika
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বেসরকারি

আকর্ষণীয় বেতনে ওয়ালটনে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আকর্ষণীয় বেতনে ওয়ালটনে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রোডাক্ট ম্যানেজার (সোলার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রোডাক্ট ম্যানেজার (সোলার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইইই/মেকানিক্যাল/বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অথবা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। এমবিএ ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতা: ৩–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

দেশজুড়ে কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগদেশজুড়ে কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কর্মস্থল: ঢাকা (বসুন্ধরা আবাসিক)।

বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

অন্যান্য সুবিধা: কর্মক্ষমতাভিত্তিক প্রণোদনা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, চাকরিকালীন সুবিধা, শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল, উৎসব বোনাস, মধ্যাহ্নভোজের সুবিধা।

নিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগনিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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