নিয়োগ দিচ্ছে রানার মোটরস, আবেদন অনলাইনে
রানার মোটরস পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ১।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম।
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ২৫-৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও শিল্প এলাকা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।