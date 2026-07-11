Ajker Patrika
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বেসরকারি

ট্রেড বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে মেঘনা গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
ট্রেড বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে মেঘনা গ্রুপ, নেই বয়সসীমা
প্রতীকী ছবি

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেড বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ট্রেড, ঢাকা সিকিউরিটিজ লিমিটেড।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসা প্রশাসেন স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (চকবাজার, মতিঝিল, উত্তরা)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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