মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে ৪৩ পদে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ১৩ জেলায় ৪৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ৪৩।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: মাঠপর্যায়ে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২ থেকে ৩২ বছর।
কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, নোয়াখালী, শেরপুর ও সিলেট।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস, বাইক ভাতা, বিক্রয়সংক্রান্ত প্রণোদনা ও বকেয়া আদায়ের ওপর কমিশন, যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ কোম্পানির নীতি অনুযায়ী প্রদান করা হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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