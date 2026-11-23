মদের বোতল ধুয়ে ব্যবহার করা কি জায়েজ
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানুষের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক পবিত্রতা ও তাকওয়ার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মদ বা নেশাদ্রব্য ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় মদকে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে তা বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেক সময় এমন প্রশ্ন সামনে আসে—যে বোতল বা পাত্রে আগে মদ রাখা হতো, তা ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি বা অন্য কোনো হালাল পানীয় রাখা ও পান করা কি জায়েজ। বিশেষ করে, বর্তমান সময়ে অনেক রেস্তোরাঁ বা স্থানে মদের বোতল কিংবা হুবহু মদের বোতলের আদলে তৈরি বোতলে পানি পরিবেশন করতে দেখা যায়, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন ও সংশয় তৈরি হয়। এ বিষয়ে ইসলামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, হাদিসের নির্দেশনা ও ফকিহদের মতামত তুলে ধরা হলো:
মদ ও নেশাদ্রব্যের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান
ইসলামের দৃষ্টিতে মদ বা যেকোনো নেশাদ্রব্য পান করা কঠোরভাবে হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
অর্থ: ‘হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও লটারির তির তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই, তোমরা সেগুলো বর্জন করো—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।’ (সুরা মায়িদা: ৯০)
হাদিস শরিফেও নেশাদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘প্রতি নেশাদ্রব্যই মদ আর যাবতীয় মদই হারাম।’ (সহিহ মুসলিম)
অন্যত্র তিনি সতর্ক করেছেন যে, মদ পানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ)
মদের পাত্র ব্যবহারে শুরুতে নিষেধাজ্ঞা ও পরে অনুমতি
ইসলামের সূচনালগ্নে মদ হারাম হওয়ার পরপরই মদের পাত্র বা বোতলে পানি কিংবা অন্য কোনো হালাল পানীয় পান করা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এর পেছনে তিনটি প্রধান কারণ ছিল:
- অবশিষ্টাংশ বা গন্ধের আশঙ্কা: সে সময় পাত্রগুলোতে মদের চিহ্ন বা গন্ধ লেগে থাকার সম্ভাবনা ছিল।
- আসক্তি ও স্মৃতি থেকে সুরক্ষা: মুসলমানদের তখন সবে মদ্যপানের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও আসক্তি দূর হচ্ছিল। মদের পাত্র চোখে পড়লে যেন পুরোনো নেশার কথা মনে না পড়ে বা সেদিকে আকর্ষণ তৈরি না হয়, সে জন্য সতর্কতাবশত এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।
- মদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি: মানুষের অন্তরে যেন মদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অনীহা তৈরি হয়।
পরে যখন মদ হারাম হওয়ার বিধান সবার অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, সাহাবিদের আসক্তি পুরোপুরি কেটে যায় এবং মদের প্রতি চরম ঘৃণা তৈরি হয়, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।
হজরত ইবনে বুরাইদা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—
‘আমি তোমাদের কিছু পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। মূলত পাত্র কোনো কিছুকে হালালও করে না, আবার কোনো কিছুকে হারামও করে না। তবে প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম।’ (সহিহ মুসলিম: ৫৩২৬)
বর্তমান প্রেক্ষাপটে শরিয়তের বিধান ও করণীয়
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি ফিকহবিদ ও আলেমদের আলোচনায় মদের বোতলে পানি পানের ক্ষেত্রে দুটি দিক সামনে আসে—বৈধতা ও তাকওয়া বা সতর্কতা।
১. বৈধতার দিক (জায়েজ)
যদি কোনো মদের বোতল অত্যন্ত ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়—যাতে সেটির ভেতরে মদের কোনো চিহ্ন, অংশ বা গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে—তবে সেই বোতলে পানি রাখা এবং তা পান করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ। পবিত্রতা অর্জিত হলে পাত্রটি ব্যবহারে গুনাহ হবে না।
২. উত্তম ও সতর্কতার দিক (তাকওয়া)
পরিষ্কার করার পর ব্যবহার করা জায়েজ হলেও আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদেরা এমন বোতল ব্যবহার না করার এবং এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। এর পেছনের কারণগুলো হলো:
- বোতলটি পূর্বে একটি হারাম কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।
- এ ধরনের বোতল অনেক সময় মানুষের মনে অহেতুক কুচিন্তা বা কুমন্ত্রণা জাগাতে পারে।
- এটি পরোক্ষভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি কৌতূহল বা স্বাভাবিকীকরণের প্রবণতা তৈরি করতে পারে।
শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী, ভালোভাবে ধুয়ে পবিত্র করার পর মদের বোতলে পানি রাখা বা পান করা হারাম বা গুনাহের কাজ নয়; বরং তা জায়েজ। তবু একজন সচেতন মুমিনের জন্য তাকওয়া ও আত্মিক পবিত্রতার স্বার্থে এ ধরনের বোতল ব্যবহার না করাই উত্তম।
বিশেষ করে, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা জনসম্মুখে এমন বোতল ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত, যাতে কোনোভাবেই হারাম বিষয়ের সাদৃশ্য বা সংশয় তৈরি না হয়। হালাল ও পবিত্র জীবনযাপনে সতর্কতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমান ও মুত্তাকি বান্দার পরিচয়।