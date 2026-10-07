আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে অফলাইন গ্লাস প্রসেসিং বিভাগে ‘ম্যানেজার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: অফলাইন গ্লাস প্রসেসিং।
পদের নাম: ম্যানেজার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্লাস ও সিরামিক প্রযুক্তি, পদার্থ ও ধাতুবিদ্যা প্রকৌশল, যন্ত্র প্রকৌশলে স্নাতক (বিএসসি) পাস।
অভিজ্ঞতা: ৮–১০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: ৩০–৫০ বছর।
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ (মাধবপুর)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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