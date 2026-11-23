রূপায়ণ গ্রুপে চাকরি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ মোবাইল বিলের সুবিধা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার (সেলস কো-অর্ডিনেশন)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ৩০–৩৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা সেক্টর-১২)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ ডিসেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।