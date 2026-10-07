নিয়োগ দেবে এনসিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এসও) বিভাগে ‘অপারেশনাল রিস্ক ডেস্ক’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এসও)।
পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এসও)।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি বা পরিসংখ্যান বিষয়ে এমবিএ/এমবিএম/মাস্টার্স/চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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