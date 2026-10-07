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নিয়োগ দেবে এনসিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দেবে এনসিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এসও) বিভাগে ‘অপারেশনাল রিস্ক ডেস্ক’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এসও)।

পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন (অফিসার-এসও)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, অ্যাকাউন্টিং, অর্থনীতি বা পরিসংখ্যান বিষয়ে এমবিএ/এমবিএম/মাস্টার্স/চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

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কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

নিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ রয়েছে নানা সুবিধানিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ রয়েছে নানা সুবিধা

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