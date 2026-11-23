ওয়ালটন গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বয়স ২৪ হলেই আবেদনের সুযোগ
ওয়ালটন গ্রুপ (ড্রিম পার্ক ইন্টারন্যাশনাল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/বিবিএ/এমবিএ পাস।
অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ২৪–৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম