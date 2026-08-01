Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

নান্দাইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল, আটক ৪

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
নান্দাইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল, আটক ৪
নান্দাইলে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের আটক হওয়া চার নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সরকারবিরোধী মিছিলে অভিযান চালিয়ে ৪ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে নান্দাইল মডেল থানা-পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের আজ শনিবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দিয়ে ময়মনসিংহ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য ও দত্তপুর গ্রামের বাসিন্দা জান্নাত উল্লাহ্ (৩৭), সৈয়দগাঁও গ্রামের সাদেকুল ইসলামের পুত্র জহিরুল ইসলাম (৩৯), ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ও মোয়াজ্জেমপুর গ্রামের বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম শাহীন (৪০), দত্তপুর গ্রামের ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান (২০)।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা উপজেলার নান্দাইল ইউনিয়নের রসুলপুর বিলপাড় সড়কে সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়ন থেকে ৪ নেতা-কর্মীকে আটক করে। আজ তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়।

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করে। পরে অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে আটক করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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