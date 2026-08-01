Ajker Patrika
En
বেসরকারি

কর্মী নেবে নগদ, থাকছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ মোবাইল বিল

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে নগদ, থাকছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ মোবাইল বিল

নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘হেড অব সার্ভিস প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেলিভারি’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব সার্ভিস প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেলিভারি।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

সেলস বিভাগে লোকবল নেবে এসিআই মোটরস, রয়েছে নানা সুবিধাসেলস বিভাগে লোকবল নেবে এসিআই মোটরস, রয়েছে নানা সুবিধা

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরিগণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরি

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক ২টি ছুটি, বিমা, চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং ২টি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত