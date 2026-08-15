Ajker Patrika
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সরকারি

মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
ছবি: সংগৃহীত

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ‘নিরাপত্তাপ্রহরী (গ্রেড-২০)’ পদের স্বাস্থ্য, শারীরিক যোগ্যতা ও মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। গত ২৫ জুলাই অনুষ্ঠিত এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৭২ জন প্রার্থী এসব পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ ও ১৭ আগস্ট সকাল সাড়ে ৮টা থেকে খুলনার খালিশপুরে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ অডিটরিয়ামে স্বাস্থ্য, শারীরিক যোগ্যতা ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব প্রার্থীকে নির্ধারিত সময়ে স্বাস্থ্য, শারীরিক যোগ্যতা ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে বলা হয়েছে। পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রে উল্লেখ রয়েছে।

নিয়োগসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিষয়:

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