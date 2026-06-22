Ajker Patrika
বেসরকারি

এসিআই লিমিটেড কর্মী নেবে, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ১৫: ৩০
এসিআই লিমিটেড কর্মী নেবে, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই) কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘মিডিয়া কো-অর্ডিনেশন অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মিডিয়া কো-অর্ডিনেশন অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করা যাবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

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কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, চিকিৎসা ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২২ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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