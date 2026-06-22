Ajker Patrika
বেসরকারি

স্নাতক পাসে মেঘনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ১৩: ৪৪
স্নাতক পাসে মেঘনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ–এইচএসইকিউ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

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পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ–এইচএসইকিউ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

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প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতেএখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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