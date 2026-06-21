Ajker Patrika
চীন

পশ্চিমাদের মন কেড়েছে চীনের ৪০০ বছরের পুরোনো এক সিরাপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পশ্চিমাদের মন কেড়েছে চীনের ৪০০ বছরের পুরোনো এক সিরাপ
‘নিন জিয়ম পেই পা কোয়া’ সিরাপ। ছবি: দ্য ইকোনমিস্ট

‘নিন জিয়ম পেই পা কোয়া’ সিরাপটি নিয়ে তুমুল উন্মাদনা তরুণ ক্রেতাদের মধ্যেই মূলত বেশি। ১৬০০ শতকে প্রথম তৈরি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই সিরাপের ফর্মুলা বা রেসিপিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। কাদার মতো রং এবং ঘনত্বের এই মিষ্টি চীনা কাশির সিরাপটি বর্তমানে নতুন করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে রয়েছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এর বিক্রি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়েছে। আর এই সিরাপের ক্রেতারা কেবল চীনেই সীমাবদ্ধ নন, পশ্চিমা বিশ্বেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

দ্য ইকোনমিস্ট-এর তথ্য অনুযায়ী, ‘পেই পা কোয়া’ নামে পরিচিত এই সিরাপটি এখন বিশ্বের ২০ টিরও বেশি দেশে পাওয়া যাচ্ছে। লোকাত পাতা এবং বাতাবি লেবুর খোসার মতো ভেষজ উপাদান দিয়ে তৈরি এই ওষুধের একটি বোতল হংকংয়ের ফার্মেসিগুলোতে সাধারণত ৫ ডলারে বিক্রি হয়। মূলত এটি হংকংয়েই উৎপাদিত হয়। তবে আমেরিকার ‘আমাজন’-এর মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে থার্ড পার্টি বিক্রেতারা এটি প্রায় তিন গুণ বেশি দামে বিক্রি করছেন।

জানা গেছে, এই সিরাপটি নিয়ে তরুণদের মাঝে উৎসাহ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী গুগলে ‘পেই পা কোয়া’ লিখে খোঁজার হার ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছিল। শর্ট-ভিডিও অ্যাপ টিকটকে এটি ব্যবহারের নিয়মাবলি সংক্রান্ত টিউটোরিয়ালগুলো কোটি কোটি ভিউ পেয়েছে। এমনকি পশ্চিমা তারকারাও এর গুণগান করেছেন। বিখ্যাত পপ ব্যান্ড ‘ওয়ান ডিরেকশন’-এর সাবেক গায়ক জায়েন মালিক গলার স্বর ঠিক রাখতে এই সিরাপের কার্যকারিতার প্রশংসা করেছিলেন। মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘উইকেড’-এর দুই অভিনয়শিল্পী সিনথিয়া এরিভো এবং জোনাথন বেইলিও এর প্রশংসা করেছেন।

পশ্চিমে ঐতিহ্যবাহী চীনা ওষুধের প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত বাড়ছে। এর পেছনে আংশিক অবদান রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার ‘বায়োহ্যাকিং’ ট্রেন্ডের। এর মাধ্যমে মূলত বিভিন্ন পরীক্ষামূলক এবং প্রায়ই ভিত্তিহীন পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাস্থ্য উন্নত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই ভেষজ কাশির সিরাপ খাওয়া তারই একটি উদাহরণ। তাই আমেরিকার এফডিএ বা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অনুমোদন এই সিরাপের জন্য কঠিন ছিল। এ ছাড়া ‘গুয়া শা’ মুখে রঙিন পাথর ঘষে ত্বকের যত্ন নেওয়ার মতো প্রাচীন চীনা নিরাময় পদ্ধতিও পশ্চিমা তরুণদের মধ্যে এখন দারুণ জনপ্রিয়।

তবে চীনা পণ্যের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্ক আমেরিকান ভক্তদের জন্য এই সিরাপের দাম আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভেষজ ওষুধগুলো এই শুল্কের কারণে বিশেষভাবে ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ এই সিরাপের অনেক উপাদানই কেবল চীন থেকে আসে এবং অন্য কোথাও তা পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে, এই বাণিজ্য যুদ্ধ যত দিন চলবে, আমেরিকার ক্রেতাদের জন্য স্বস্তির সম্ভাবনা ততটাই কম।

বিষয়:

চীনওষুধসোশ্যাল মিডিয়া
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