Ajker Patrika
বেসরকারি

ইপিলিয়ন গ্রুপে কর্মী নিয়োগ, রয়েছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ইপিলিয়ন গ্রুপে কর্মী নিয়োগ, রয়েছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইপিলিয়ন গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাকাউন্টস (করপোরেট অফিস) বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস (করপোরেট অফিস)

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিংয়ে বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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