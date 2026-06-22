ইপিলিয়ন গ্রুপে কর্মী নিয়োগ, রয়েছে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইপিলিয়ন গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাকাউন্টস (করপোরেট অফিস) বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ জুলাই পর্যন্ত।
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস (করপোরেট অফিস)
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিংয়ে বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রি পাস।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
শুধু ভালো ফল বা একটি চমৎকার জিপিএ কি জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা এনে দিতে পারে? বর্তমানের তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক ফল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বাস্তবমুখী দক্ষতা ও মানসিক দৃঢ়তা।২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিটেইল ব্যাংকিং সার্ভিসেস কমিউনিকেশন (এসও-পিও) বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত।১৭ ঘণ্টা আগে
এডিসন গ্রুপ (সিম্ফনি মোবাইল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের করপোরেট, অপারেটর অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ‘কী অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত।১৮ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠান ‘সেলস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুন পর্যন্ত। এইচএসসি পাস প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।১৯ ঘণ্টা আগে