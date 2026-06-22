Ajker Patrika
বেসরকারি

১২ পদে রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ১১: ৪৩
১২ পদে রূপায়ণ গ্রুপে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপায়ণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার (করপোরেট সেলস)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার (করপোরেট সেলস)।

পদসংখ্যা: ১২টি।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধানগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমাঅফিসার নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ২টি উৎসব বোনাস এবং পরিবহন সুবিধা দেওয়া হবে।

এইচএসসি পাসে স্কয়ার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনেএইচএসসি পাসে স্কয়ার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

কর্মী নেবে নাবিল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে নাবিল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

বিষয়:

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