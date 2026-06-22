Ajker Patrika
জাতীয়

দুদক কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ দিতে ৫ সদস্যের সার্চ কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ১৬: ১২
দুদক কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ দিতে ৫ সদস্যের সার্চ কমিটি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার পদে নিয়োগের সুপারিশ দিতে আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হককে সভাপতি করে সার্চ (বাছাই) কমিটি করেছে সরকার।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আজ সোমবার পাঁচ সদস্যের এই কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি রাজিক আল জলিল, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে বাছাই কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

বাছাই কমিটিকে দুদক কমিশনারের প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুজন করে ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতির কাছে দিতে বলা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাছাই কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা দেবে।

গত ৩ মার্চ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন এবং কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহ্সান ফরিদ পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে দুদকের কার্যক্রম অনেকটা স্থবির রয়েছে।

দুদক আইন সংশোধন করে অন্তর্বর্তী সরকার যে অধ্যাদেশ জারি করেছিল বিএনপি সরকার তা সংসদে পাস করেনি। ফলে ২০০৪ সালের দুদক আইন স্বংয়ক্রিয়ভাবে বহাল হয়ে যায়। ওই আইনের আলোকে দুদকের কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ দিতে বাছাই কমিটি করা হয়েছে। যদিও দুদক আইন সংশোধনে নতুন খসড়া করা হয়েছে।

বিষয়:

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