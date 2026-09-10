সেভ দ্য চিলড্রেনে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়

আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সাপ্লাই চেইন বিভাগে ‘কো-অর্ডিনেটর’ পদে কর্মী নেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: সাপ্লাই চেইন।
পদের নাম: কো-অর্ডিনেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবস্থাপনা/প্রকৌশল/ব্যবসা প্রশাসন/সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
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