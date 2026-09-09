Ajker Patrika
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কর্মী নেবে এসিআই, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে এসিআই, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ফাইন্যান্সিয়াল অডিট স্পেশালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল অডিট স্পেশালিস্ট ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিংয়ে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও মোবাইল বিলের সুবিধাআকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও মোবাইল বিলের সুবিধা

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যোগাযোগ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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